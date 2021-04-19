Соседов заступился за Долину в скандале с Карнавал

Музыкальный критик Сергей Соседов выступил на стороне Ларисы Долиной в её конфликте с блогером Валей Карнавал на шоу Максима Галкина «Музыкалити». По словам журналиста, если бы на месте певицы находился он сам, Валя и Галкин так легко не отделались бы, пишет ФАН.

По мнению Соседова, ситуация изначально оказалась оскорбительной для Ларисы Долиной, поскольку ведущий Максим Галкин посадил рядом с певицей «какую-то курицу». При этом народная артистка повела себя очень достойно, подчеркнул критик.

Я бы на её месте вообще всем стукнул по голове, и этой дешёвой какой-то там Вале, и Галкину, и ушёл бы из студии, — сказал Соседов.

Конфликт между Ларисой Долиной и 19-летней звездой TikTok Валей Карнавал (Карнауховой) произошёл в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Певица жёстко раскритиковала вокальные способности Валентины. Она предложила оппонентке простую вокальную распевку, однако девушка не смогла попасть в ноты. После этого Долина посоветовала Карнавал петь в ванной, но не на публике.

Поклонники юного блогера посчитали Долину слишком высокомерной и заносчивой, певицу обвинили в грубости.