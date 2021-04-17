Богомолов напал на поклонника Собчак

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Супруги посетили премьеру фильма в одном из столичных кинотеатров. На выходе неизвестный мужчина попытался дотронуться до Собчак. Богомолов оттолкнул его и потребовал не приближаться.

Он руки распускает, сумасшедший какой-то, — сказал режиссёр в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Богомолов добавил, что не позволит никому обижать его жену и готов всегда прийти на помощь. Неизвестный мужчина отказался представляться журналистам, но присутствовавший при инциденте его знакомый заявил, что это любовник Собчак.

Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. Их свадьба, как и ожидалось, оказалась скандальной и резонансной. Молодожёны возлагали цветы к подножию памятника князю Владимиру, катались на катафалке, невеста танцевала стриптиз. Каждое событие в рамках торжества долгое время обсуждалось и после свадьбы.