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Богомолов напал на поклонника Собчак

Newsru.com
34 минуты назад
Режиссёр Константин Богомолов набросился на поклонника своей супруги Ксении Собчак. Инцидент произошёл во время светского мероприятия.
Богомолов напал на поклонника Собчак
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Супруги посетили премьеру фильма в одном из столичных кинотеатров. На выходе неизвестный мужчина попытался дотронуться до Собчак. Богомолов оттолкнул его и потребовал не приближаться.
Он руки распускает, сумасшедший какой-то, — сказал режиссёр в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Богомолов добавил, что не позволит никому обижать его жену и готов всегда прийти на помощь. Неизвестный мужчина отказался представляться журналистам, но присутствовавший при инциденте его знакомый заявил, что это любовник Собчак.
Собчак и Богомолов поженились в 2019 году. Их свадьба, как и ожидалось, оказалась скандальной и резонансной. Молодожёны возлагали цветы к подножию памятника князю Владимиру, катались на катафалке, невеста танцевала стриптиз. Каждое событие в рамках торжества долгое время обсуждалось и после свадьбы.
По мнению балерины Анастасии Волочковой, этот союз вызывал недоверие с самого начала. Особенно она подчеркнула «показуху» с катафалком на свадьбе. До конца года знаменитости разойдутся, а разрыв им нужен будет, чтобы подогреть к себе интерес со стороны общественности, убеждена экс-прима, писал NEWS.ru.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,НТВ,
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