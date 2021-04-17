На Крида подали в суд за плагиат

Сейчас дело находится в Кунцевском суде, оно на подготовительном этапе. Стороны изучают материалы, а предварительное слушание должно состояться 26 мая.
Адвокат Крида Тимур Матвеев в беседе с журналистами портала «Дни.ру» отметил:
«Смотрим, какая правовая позиция у стороны, чтобы подготовить возражение. Естественно, требования мы не признаем».
Ранее Лихачев уже подавал в суд по аналогичному поводу на Моргенштерна. Тогда он запросил всего 300 тысяч компенсации.
Суд признал правоту истца – не исключено, потому, что ответчик так и не явился ни разу на процесс.
Теперь Лихачев повысил требования. С Крида он требует уже миллион рублей компенсации.
Как ранее сообщал
«Рамблер», Егор Крид регулярно становится жертвой обвинений в плагиате.
Как-то раз он решил предвосхитить упреки по поводу клипа Coco L’Eau, снятого совместно с исполнителем Limba.
Видеоряд, в котором фигурируют модели в нижнем белье и парфюм, вызывающий у них вожделение, многим кажется похожим на клип «Шашлындос» группы «Хлеб».
Крид анонсировал новый клип у себя в «Инстаграме». Опережая хейтеров, сам Limba в комментариях с иронией написал:
«Клип на шашлындос похож, когда уже свое что-то придумаете?».
«Зачем придумывать своё, если можно просто украсть?» — так же иронично ответил Егор.