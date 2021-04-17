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Брухунова назвала критиков ее манеры одеваться «невеждами»

Ирина Лебедева
1 час назад
Молодая супруга 75-летнего Петросяна любит выкладывать в сеть свои фотографии в различных нарядах.
Брухунова назвала критиков ее манеры одеваться «невеждами»
Фото: ТАССТАСС
Фолловерам ее образы порой кажутся странноватыми, однако инакомыслия в своем инстаграме Брухунова не допускает. Критики нещадно отправляются в бан.
Однако Татьяна признает, что критикуют ее часто. Она порассуждала на эту тему в микроблоге.
«“Бабушкин гардероб” — так чаще всего невежды характеризуют мой выбор в одежде. Сейчас я точно знаю, что это вовсе не от большого ума, а от неумения найти свой стиль, невозможности почувствовать, что хочешь именно ты, а не те, кто знает “как правильно“».
На фотографии Татьяна одета в спортивный костюм, похожий на тот, что носили в начале 90-х. Однако оказывается, что подобное сейчас вновь носят.
«Тренд на 70-90-е сейчас в зените и российские бренды не остались в стороне: вдохновившись создают в практичной ткани, удобном крое и аутентичной посадке свои изделия.
На мне костюм Модного дома Erma. Из дышащей ткани, который не пропускает влагу, не мнётся и имеет столько кармашков, что я их так и не сосчитала. Мама, увидев этот снимок написала: «Будто это я!», - рассказала Брухунова.
Как ранее сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова рассказала в Instagram, что потоки ненависти, которые обрушились на нее в соцсетях, были заказными, и она знает, кто их оплачивал.
Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,
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