Брухунова назвала критиков ее манеры одеваться «невеждами»

«“Бабушкин гардероб” — так чаще всего невежды характеризуют мой выбор в одежде. Сейчас я точно знаю, что это вовсе не от большого ума, а от неумения найти свой стиль, невозможности почувствовать, что хочешь именно ты, а не те, кто знает “как правильно“».
«Тренд на 70-90-е сейчас в зените и российские бренды не остались в стороне: вдохновившись создают в практичной ткани, удобном крое и аутентичной посадке свои изделия.
На мне костюм Модного дома Erma. Из дышащей ткани, который не пропускает влагу, не мнётся и имеет столько кармашков, что я их так и не сосчитала. Мама, увидев этот снимок написала: «Будто это я!», - рассказала Брухунова.