Брухунова назвала критиков ее манеры одеваться «невеждами»

Молодая супруга 75-летнего Петросяна любит выкладывать в сеть свои фотографии в различных нарядах.

Фото: ТАСС ТАСС

Фолловерам ее образы порой кажутся странноватыми, однако инакомыслия в своем инстаграме Брухунова не допускает. Критики нещадно отправляются в бан.

Однако Татьяна признает, что критикуют ее часто. Она порассуждала на эту тему в микроблоге.

«“Бабушкин гардероб” — так чаще всего невежды характеризуют мой выбор в одежде. Сейчас я точно знаю, что это вовсе не от большого ума, а от неумения найти свой стиль, невозможности почувствовать, что хочешь именно ты, а не те, кто знает “как правильно“».

На фотографии Татьяна одета в спортивный костюм, похожий на тот, что носили в начале 90-х. Однако оказывается, что подобное сейчас вновь носят.

«Тренд на 70-90-е сейчас в зените и российские бренды не остались в стороне: вдохновившись создают в практичной ткани, удобном крое и аутентичной посадке свои изделия.