Дочь Заворотнюк не знает Миро и не переживает из-за Солнцева

И вот ее спросили, почему она или ее семья не подадут в суд на людей, которые считают возможным публично рассуждать о проблемах со здоровьем ее матери?
Судя по ответу, Анну мнение злопыхателей не волнует в принципе.
«Кто такая Лена Миро, я вообще не знаю. Солнцев – это из «Дома-2». Почему надо на них в суд подавать?»
Семья Заворотнюк придерживается правила - никаких комментариев о состоянии здоровья Анастасии.
Как ранее писал «Рамблер», дочь Заворотнюк Анна задолжала 23,5 тысячи за оказанные ей услуги жилищно-коммунального хозяйства (газ, тепло и электроэнергия), а мать актрисы — 11 тысяч по штрафам за нарушение правил дорожного движения.