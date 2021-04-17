Пригожин не позвал дочь на свой день рождения

Дочь Иосифа Пригожина в соцсети написала, что не попала на день рождения отца.

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Девушка было очень огорчена этим обстоятельством. Даная призналась, что ждала этого праздника и ждала приглашения.

Сам продюсер объяснил журналистам, что не видит тут никакого повода для обсуждения.

По его словам, он вообще не планировал праздновать свой день рождения.

За день до знаменательной даты поменял ресторан. Никого специально не приглашал - приехали лишь те, кто звонили ему, чтобы поздравить.

«Я не видел, что она написала Мои дети время от времени на что-то обижаются. Для начала можно было мне позвонить. После больницы я ни за кем не слежу, я живу так, как считаю нужным», - цитирует Пригожина «Собеседник».

Пригожин также отметил, что в его семье все на «какой-то своей волне».

0н назвал это сугубо внутренней семейной историей.

Как ранее писал «Рамблер», Садальский заявил, что шоу «Маска» «рассчитано на идиотов».

Он предложил «наивным поклонникам бездарного шоу» сравнить, как выглядел человек в костюме Ананаса, а как - якобы скрывавшийся под этой маской продюсер Иосиф Пригожин.