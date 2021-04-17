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Жорин высмеял экспертов, изучающих клипы Моргенштерна

Ирина Лебедева
1 час назад
Сергей Жорин подтвердил, что Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве в отношении Алишера Моргенштерна было возбуждено дело об административном правонарушении.
Жорин высмеял экспертов, изучающих клипы Моргенштерна
Фото: InstagramInstagram
Речь идет о пропаганде наркотиков в видеоклипах «Розовое вино-2» и Family.
Пожаловался на рэпера бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов. Музыканту грозит штраф до миллиона рублей.
«Наша официальная позиция, что в произведениях Моргенштерна нет никакой пропаганды наркотиков, именно в этой связи и будет проводиться и комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая экспертиза, которая подробно проанализирует и разберет тексты песен Моргенштерна», - приводит слова адвоката 5 Канал.
Теперь заниматься изучением творчества певца будет целая куча народа – лингвисты, сотрудники Управления за оборотом наркотиков ГУ МВД России, судейский корпус.
«Как говорится, приятного просмотра», - саркастически сказал Жорин.
Как ранее писал «Рамблер», благотворительный фонд «Наши дети» 10 апреля в своей социальной сети ВКонтакте сообщил о том, что получил от музыканта самое крупное пожертвование, имевшее место быть за все время деятельности организации.
Рэпер перевел на счет фонда на развитие проекта «Наставничество» большую сумму.
Правда, в своем стиле - 666 666 рублей.
Шоу-бизнес,Дмитрий Носов,Сергей Жорин,Госдума,МВД,Москва,Россия,
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