Рассекречена беременность Алеси Кафельниковой

Алесю Кафельникову с основательно округлившимся животом сфотографировали на приеме в клинике. Кадр опубликовал Телеграм-канал «Только никому».
В сети называют и отца будущего малыша. Это экс-жених Светланы Ходченковой Георгий Петришин. Их отношениям с Алесей почти год.
Правда, отец девушки, по слухам, выбором дочери недоволен.
Слишком много романов было у Петришина с барышнями из звездной тусовки. Это и Ходченкова, и Дакота, с Чехова, и Дайнеко и Задорожняя, - информирует портал wmj.ru.
Как ранее писал «Рамблер», супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, опубликовала кадры со своей новой откровенной фотосессии.