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Бородина не хочет вести «Дом-2» вместе с Боней

Ирина Лебедева
16 минут назад
Ксения Бородина отказалась вести «Дом-2» вместе с Викторией Боней.
Бородина не хочет вести «Дом-2» вместе с Боней
Фото: InstagramInstagram
Скандальная телестройка просуществовала на ТНТ 17 лет.
В итоге проект из-за нерентабельности был закрыт, однако его хотят воскресить на телеканале «Ю».
Предполагалось, что команда ведущих останется в прежнем составе. Но отказалась от участия в проекте Ольга Бузова.
К Владу Кадони, Ольге Орловой и Ксении Бородиной руководство канала решило пригласить Викторию Боню, популярную бывшую участницу, - рассказывает 5 Канал.
Ксению Бородину такой выбор огорчил.
«Конечно она будет против! Ксения Бородина из тех людей, кто не умеет радоваться за других. Не знаю, когда я перестала ей нравиться У нее бывают такие затмения: она то не общается, то отходит и начинает общаться», — заявила Боня на съемках YouTube-шоу «Дада — НетНет».
Как ранее сообщал «Рамблер», шокирующее заявление сделала журналистам портала life.ru Виктория Боня.
Она предположила, что супруг английской королевы скончался не 9 апреля нынешнего года, а годом ранее. А информация эта тщательно скрывалась от публики.
Шоу-бизнес,Влад Кадони,Ольга Орлова,Виктория Боня,Ксения Бородина,Ольга Бузова,
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