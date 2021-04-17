Бородина не хочет вести «Дом-2» вместе с Боней

Скандальная телестройка просуществовала на ТНТ 17 лет.
В итоге проект из-за нерентабельности был закрыт, однако его хотят воскресить на телеканале «Ю».
Предполагалось, что команда ведущих останется в прежнем составе. Но отказалась от участия в проекте Ольга Бузова
.
Ксению Бородину такой выбор огорчил.
«Конечно она будет против! Ксения Бородина из тех людей, кто не умеет радоваться за других. Не знаю, когда я перестала ей нравиться У нее бывают такие затмения: она то не общается, то отходит и начинает общаться», — заявила Боня на съемках YouTube-шоу «Дада — НетНет».
Как ранее сообщал
«Рамблер», шокирующее заявление сделала журналистам портала life.ru Виктория Боня.
Она предположила, что супруг английской королевы скончался не 9 апреля нынешнего года, а годом ранее. А информация эта тщательно скрывалась от публики.