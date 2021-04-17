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Алекса показала новорожденную дочку

Ирина Лебедева
48 минут назад
Певица и блогер, выпускница «Фабрики звезд-4» Алекса впервые стала мамой.
Алекса показала новорожденную дочку
Фото: InstagramInstagram
Фотографию с малышкой прямо из родильного зала счастливая мамочка выложила в инстграме.
Судя по фото, рядом с любимой в эти ответственные часы был и отец ребенка - известный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев.
«16.04 у нас родилась прекрасная, здоровенькая доченька. Мы так мечтали об этом и вот она тут, в тёплых объятиях мамы и папы. Добро пожаловать, крошка. Главное — расти здоровой, а мы всегда рядом», - написала Алекса в микроблоге.
Фолловеры поздравляют молодых родителей.
«Чудо! Пусть малышка растёт здоровенькая и счастливая!! Поздравляем», «Здоровья Вам и малышке», «Какая прелесть... Поздравляшки... Дочка это круто».
Как ранее писал «Рамблер», певица Алекса и фитнес-тренер Вячеслав Дайчев тайно поженились.
Пара ожидает появления ребенка на свет.
Дайчев также воспитывает наследника от прошлых отношений.
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