"Ерунда собачья": Ахеджакова о ремейке «Иронии судьбы»

Режиссер Мариус Вайсберг собирается переснять культовый советский фильм "Ирония судьбы или с легким паром" в современной интерпретации.
Сейчас завершается кастинг актеров на основные роли.
Предполагается, что Женю Лукашина, который будет значительно моложе, заменит актер Томас Манну, известный по картинам «Ужас Амитивилля: Пробуждение» и «Конг: Остров черепа».
Для добавки национального колорита на роль Ипполита подбирают актера с азиатской внешностью.
Но круче всего режиссер обошелся с подругой Нади, которую когда-то сыграла Лия Ахеджакова
. Он увидел ее афроамериканкой.
Ахеджакова отказалась комментировать слухи о новом фильме, назвав их «ерундой собачьей».
"Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются", - приводит слова разгневанной звезды «Комсомольская Правда».
Как ранее писал
«Рамблер», Ахеджакова и Кочейшвили развелись более 20 лет назад.
В 2001 году Ахеджакова вновь вышла замуж, но бывший муж по-прежнему оставался прописан в ее квартире.
Не так давно актриса узнала о намерении Кочейшвили жениться и попросила его выписаться из квартиры. Экс-супруг не выполнил просьбу, поэтому Ахеджакова обратилась в суд.
Однако художник все же исполнил требования бывшей жены добровольно.В связи с этим дело было прекращено.