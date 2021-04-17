На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков

Лига безопасного интернета в прошлом месяце написала обращение в Генеральную прокуратуру России , в котором сделала запрос на проверку творчества рэпера Моргенштерна.

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Лига считает, что он занимается пропагандой наркотиков среди детей и подростков, - сообщает ТАСС.

Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве приняло заявление в работу и возбудило на певца административное дело.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин комментариев прессе по этому вопросу пока не дает.

Однако известно, что рэперу может грозить штраф в миллион рублей.

Как ранее писал «Рамблер», рэпер Моргенштерн разыграл фанатов в Астрахани, пригрозив им пистолетом. Видео розыгрыша он опубликовал в соцсетях.

По словам исполнителя речитативов, в Астрахани за его «Кадиллаком» увязались фанаты на «Жигулях».