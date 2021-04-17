На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков

Лига безопасного интернета в прошлом месяце написала обращение в Генеральную прокуратуру России
, в котором сделала запрос на проверку творчества рэпера Моргенштерна.
Лига считает, что он занимается пропагандой наркотиков среди детей и подростков, - сообщает
ТАСС.
Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве приняло заявление в работу и возбудило на певца административное дело.
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин
комментариев прессе по этому вопросу пока не дает.
Однако известно, что рэперу может грозить штраф в миллион рублей.
Как ранее писал
«Рамблер», рэпер Моргенштерн разыграл фанатов в Астрахани, пригрозив им пистолетом. Видео розыгрыша он опубликовал в соцсетях.
По словам исполнителя речитативов, в Астрахани за его «Кадиллаком» увязались фанаты на «Жигулях».
Он преследовали Моргенштерна десять минут и не отставали. Тогда рэпер решил разыграть своих поклонников.