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На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков

Ирина Лебедева
16 минут назад
Лига безопасного интернета в прошлом месяце написала обращение в Генеральную прокуратуру России, в котором сделала запрос на проверку творчества рэпера Моргенштерна.
На Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков
Фото: InstagramInstagram
Лига считает, что он занимается пропагандой наркотиков среди детей и подростков, - сообщает ТАСС.
С заявлением обратился в правоохранительные органы бывший депутат от ЛДПР Дмитрий Носов, который пожаловался на клипы "Розовое вино-2" и Family".
Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД по Москве приняло заявление в работу и возбудило на певца административное дело.
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин комментариев прессе по этому вопросу пока не дает.
Однако известно, что рэперу может грозить штраф в миллион рублей.
Как ранее писал «Рамблер», рэпер Моргенштерн разыграл фанатов в Астрахани, пригрозив им пистолетом. Видео розыгрыша он опубликовал в соцсетях.
По словам исполнителя речитативов, в Астрахани за его «Кадиллаком» увязались фанаты на «Жигулях».
Он преследовали Моргенштерна десять минут и не отставали. Тогда рэпер решил разыграть своих поклонников.
Шоу-бизнес,Дмитрий Носов,Сергей Жорин,ЛДПР,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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