Директор лечившего Марьянова центра может избежать тюрьмы

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После смерти артиста в отношении владелицы «Феникса» Оксаны Богдановой были заведены уголовные дела по статьям «оставление в опасности» и «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

По первой из статей уже истек срок давности. По второй статье прокурор запросил для Богдановой три года колонии и штраф в размере 350 тысяч рублей.

Как отмечает издание, в связи с изменившимися обстоятельствами Богданова может избежать реального срока. Экс-владелица «Феникса» беременна, и скорее всего суд назначит ей условный срок.