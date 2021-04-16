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Директор лечившего Марьянова центра может избежать тюрьмы

Вероника Полынина
1 час назад
Директор реабилитационного центра «Феникс», где в 2017 году умер актер Дмитрий Марьянов, может избежать наказания. Об этом пишет «Русская теленеделя».
Директор лечившего Марьянова центра может избежать тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
После смерти артиста в отношении владелицы «Феникса» Оксаны Богдановой были заведены уголовные дела по статьям «оставление в опасности» и «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».
По первой из статей уже истек срок давности. По второй статье прокурор запросил для Богдановой три года колонии и штраф в размере 350 тысяч рублей.
Как отмечает издание, в связи с изменившимися обстоятельствами Богданова может избежать реального срока. Экс-владелица «Феникса» беременна, и скорее всего суд назначит ей условный срок.
Как ранее сообщал «Рамблер», актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Шоу-бизнес,Оксана Богданова,Дмитрий Марьянов,
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