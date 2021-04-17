Жена Алибасова провела 24 года в психиатрической клинике

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Алибасов-старший, как сообщал «Рамблер», состоял в шести официальных браках и одном незарегистрированном — с Уронич. В 1985 году у них родился сын. Сегодня он рассказал, что его мать страдала шизофренией, параноидальным синдром и биполярным расстройством. Она была помещена в психиатрическую клинику, когда ему было 11 лет, и провела там в общей сложности 24 года.

«Недавно мать вышла из психушки и сегодня находится с отцом в Калининграде», — рассказал Алибасов-младший.

Он добавил, что узнавал у врачей, передадутся ли проблемы с психическим здоровьем матери его детям. Они ответили, что только если он заведет их со своей сестрой, которой у его нет.

В июле, как сообщал «Рамблер», врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале он сломал ногу, был прооперирован и начал восстанавливаться в одной из больниц в Калининграде.