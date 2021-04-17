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Жена Алибасова провела 24 года в психиатрической клинике

Елена Прошина
1 час назад
Неофициальная жена продюсера Бари Алибасова Елена Уронич провела 24 года в психиатрической клинике. Об этом их сын Бари Алибасов-младший рассказал «Дням.ру».
Жена Алибасова провела 24 года в психиатрической клинике
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Алибасов-старший, как сообщал «Рамблер», состоял в шести официальных браках и одном незарегистрированном — с Уронич. В 1985 году у них родился сын. Сегодня он рассказал, что его мать страдала шизофренией, параноидальным синдром и биполярным расстройством. Она была помещена в психиатрическую клинику, когда ему было 11 лет, и провела там в общей сложности 24 года.
«Недавно мать вышла из психушки и сегодня находится с отцом в Калининграде», — рассказал Алибасов-младший.
Он добавил, что узнавал у врачей, передадутся ли проблемы с психическим здоровьем матери его детям. Они ответили, что только если он заведет их со своей сестрой, которой у его нет.
В июле, как сообщал «Рамблер», врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале он сломал ногу, был прооперирован и начал восстанавливаться в одной из больниц в Калининграде.
В понедельник Алибасов-младший рассказал, что его отец до сих пор восстанавливается там, чувствует себя лучше, чем год назад, его переломы заживают, у него частично восстановилась память, однако каждые 15 минут он забывает, где и с кем находится.
Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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