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Гузеева шокировала соведущую по шоу «Давай поженимся»

Елена Прошина
30 минут назад
Телеведущая Лариса Гузеева решила сделать татуировку прямо в эфире шоу «Давай поженимся», чем весьма шокировала свою коллегу Розу Сябитову.
Гузеева шокировала соведущую по шоу «Давай поженимся»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ходе очередного выпуска шоу одна из невест, хозяйка тату-салона по имени Анна, решила проверить смелость жениха и предложила прямо на программе сделать ему татуировку. Проверку мужчина прошел, но неожиданно для всех присутствующих о своем намерении набить тату объявила Лариса Гузеева.
Гузеева поинтересовалась у невесты, одноразовые ли у нее иглы и есть ли еще, заявив, что тоже хочет сделать татуировку.
«Лариса, ты серьезно решила? Это же больно, знаешь как больно?» - удивилась Сябитова.
Однако Гузеева не отступила и в итоге набила на руке инициалы «Л.Г.»
«Рамблер» писал, что ранее Сябитова вынесла приговор 35-летным женщинам. На своей странице в Instagram она написала, что хорошие женихи не интересуются участницами программы «Давай поженимся», которым 35 лет и больше, и таким невестам «не видать женского счастья».
Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,
18+
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