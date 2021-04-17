Гузеева шокировала соведущую по шоу «Давай поженимся»

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В ходе очередного выпуска шоу одна из невест, хозяйка тату-салона по имени Анна, решила проверить смелость жениха и предложила прямо на программе сделать ему татуировку. Проверку мужчина прошел, но неожиданно для всех присутствующих о своем намерении набить тату объявила Лариса Гузеева.

Гузеева поинтересовалась у невесты, одноразовые ли у нее иглы и есть ли еще, заявив, что тоже хочет сделать татуировку.

«Лариса, ты серьезно решила? Это же больно, знаешь как больно?» - удивилась Сябитова.

Однако Гузеева не отступила и в итоге набила на руке инициалы «Л.Г.»