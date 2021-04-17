Цой рассказал о гонорарах на шоу «Маска»

«Маска», как сообщал «Рамблер», — музыкальная передача, которая демонстрируется на НТВ. Ее участниками являются знаменитости. Они выступают в масках, а зрители должны угадать, кто за ними скрывается.
Цой — победитель прошлого сезона программы и бывший солист группы MBAND. Сегодня он рассказал, что участие в «Маске» приумножило его популярность и дало прекрасный старт сольной карьере.
«Я участвовал в проекте, конечно, абсолютно бесплатно», — заверил певец.
Он сообщил, что в текущем сезоне болел за Солнце, за маской которого скрывалась юмористка Мария Кравец, а после ее поражения будет поддерживать Змею. Цой высказал мнение, что за этой маской скрывается певица Светлана Лобода.
После ухода Кравец из «Маски» многие зрители назвали ее образ самым красивым на передаче и призвали выгнать телеведущую Регину Тодоренко и певца Филиппа Киркорова из жюри «Маски» по причине их якобы надменности по отношению к участникам шоу, в частности, к Кравец.