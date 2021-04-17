В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Цой рассказал о гонорарах на шоу «Маска»

Елена Прошина
1 час назад
Певец Анатолий Цой участвовал в телешоу «Маска» бесплатно. Об этом он сам рассказал «Собеседнику».
Цой рассказал о гонорарах на шоу «Маска»
Фото: InstagramInstagram
«Маска», как сообщал «Рамблер», — музыкальная передача, которая демонстрируется на НТВ. Ее участниками являются знаменитости. Они выступают в масках, а зрители должны угадать, кто за ними скрывается.
Цой — победитель прошлого сезона программы и бывший солист группы MBAND. Сегодня он рассказал, что участие в «Маске» приумножило его популярность и дало прекрасный старт сольной карьере.
«Я участвовал в проекте, конечно, абсолютно бесплатно», — заверил певец.
Он сообщил, что в текущем сезоне болел за Солнце, за маской которого скрывалась юмористка Мария Кравец, а после ее поражения будет поддерживать Змею. Цой высказал мнение, что за этой маской скрывается певица Светлана Лобода.
После ухода Кравец из «Маски» многие зрители назвали ее образ самым красивым на передаче и призвали выгнать телеведущую Регину Тодоренко и певца Филиппа Киркорова из жюри «Маски» по причине их якобы надменности по отношению к участникам шоу, в частности, к Кравец.
Шоу-бизнес,Анатолий Цой,Регина Тодоренко,Светлана Лобода,Филипп Киркоров,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители