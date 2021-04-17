Федосеева-Шукшина потребовала от Алибасова-младшего миллион

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина потребовала от своего пасынка Бари Алибасова-младшего выплатить миллион рублей за оскорбления. Об этом она сама рассказала «Комсомольской правде».

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Артистка сообщила, что лишь за последнее время Алибасов назвал ее сумасшедшей старухой, овощем, таджичкой и другими не соответствующими действительности обидными словами. Она приняла решение наказать его за это, предъявив требование выплатить ей миллион.

«Его извинения мне без надобности, они не стоят ничего! Наказывать — так побольнее, а для него главное деньги. Хочу денег. Деньги — и точка!» — заявила Федосеева-Шукшина.

Ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что уже направила претензию в адрес Алибасова. Она считает, что он допустил явно унизительные и оскорбительные высказывания и тем самым нарушил право ее клиентки на доброе имя.

«Если наши требования не будут удовлетворены, исковое заявление в Пресненский районный суд уже подготовлено и ждет своего часа», — сообщила адвокат.