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Федосеева-Шукшина потребовала от Алибасова-младшего миллион

Елена Прошина
1 час назад
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина потребовала от своего пасынка Бари Алибасова-младшего выплатить миллион рублей за оскорбления. Об этом она сама рассказала «Комсомольской правде».
Федосеева-Шукшина потребовала от Алибасова-младшего миллион
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Артистка сообщила, что лишь за последнее время Алибасов назвал ее сумасшедшей старухой, овощем, таджичкой и другими не соответствующими действительности обидными словами. Она приняла решение наказать его за это, предъявив требование выплатить ей миллион.
«Его извинения мне без надобности, они не стоят ничего! Наказывать — так побольнее, а для него главное деньги. Хочу денег. Деньги — и точка!» — заявила Федосеева-Шукшина.
Ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что уже направила претензию в адрес Алибасова. Она считает, что он допустил явно унизительные и оскорбительные высказывания и тем самым нарушил право ее клиентки на доброе имя.
«Если наши требования не будут удовлетворены, исковое заявление в Пресненский районный суд уже подготовлено и ждет своего часа», — сообщила адвокат.
Она добавила, что все деньги, которые удастся взыскать с Алибасова, будут направлены на благотворительность.
Шоу-бизнес,Лидия Федосеева-шукшина,Комсомольская правда,
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