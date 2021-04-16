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Тима Белорусских приговорен к 2 годам ограничения свободы

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
Музыканта Тиму Белорусских приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о наркотиках без направления в исправительное учреждение, сообщает Tyt.by.
Тима Белорусских приговорен к 2 годам ограничения свободы
Фото: @belorusskih.love/Instagram@belorusskih.love/Instagram
Ограничение свободы подразумевает, что артист не сможет выходить из дома после 19:00, будет обязан отмечаться в милиции и не сможет ездить за границу без разрешения уголовно-исполнительной инспекции — соответственно, проведение его концертов в России окажется под вопросом.
Ему нельзя будет употреблять алкогольные напитки. При этом ходить на работу или учебу разрешается, но маршрут строго ограничен.
Наказание в виде ограничения свободы для Белорусских попросил прокурор.
В Белоруссии такая мера с советских времен называется "домашней химией". Это название связано с тем, что в рамках такого наказания таких осужденных могли отправить на вредное производство, например, на химическое предприятие.
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