Тима Белорусских приговорен к 2 годам ограничения свободы

Музыканта Тиму Белорусских приговорили к 2 годам ограничения свободы по делу о наркотиках без направления в исправительное учреждение, сообщает Tyt.by.

Фото: @belorusskih.love/Instagram @belorusskih.love/Instagram

Ограничение свободы подразумевает, что артист не сможет выходить из дома после 19:00, будет обязан отмечаться в милиции и не сможет ездить за границу без разрешения уголовно-исполнительной инспекции — соответственно, проведение его концертов в России окажется под вопросом.

Ему нельзя будет употреблять алкогольные напитки. При этом ходить на работу или учебу разрешается, но маршрут строго ограничен.

Наказание в виде ограничения свободы для Белорусских попросил прокурор.