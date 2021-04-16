Небинарная дочь Ефремова стала Сергеем

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Ранее девушка уже заявляла о том, что является гендерно небинарной персоной, то есть не относит себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру.

"Сережа Ефремов (бывший Анна Мария) ернически отказал нам в интервью, пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную", - рассказала она, имея в виду свою передачу "Женщины сверху".

У себя в Twitter и Instagram экс-дочь Ефремова также представляется Сергеем. Дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова Анна Мария ранее в эфире НТВ попросила обращаться к ней в мужском роде.