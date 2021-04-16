Поклонники раскритиковали Гузееву за татуировку

Одна из участниц шоу сделала татуировку герою, после чего телеведущая спросила девушку, есть ли у нее еще один комплект иголок. На вопрос соведущей Розы Сябитовой, решила ли она посмотреть, Гузеева заявила, что хочет сделать тату.