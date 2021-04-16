Лучшая подруга Легкоступовой пропала без вести

Стало известно об исчезновении лучшей подруги заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой Татьяны Выпенко. Женщина исчезла почти восемь месяцев назад, сразу после смерти Легкоступовой. Все это время продолжается доследственная проверка обстоятельств смерти певицы, а Выпенко находится в розыске, сообщает сайт KP.RU.

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Как известно Валентина Легкоступова за несколько дней до смерти принимала алкогольные напитки вместе со своим мужем Юрием Фирсовым . Потом она упала, получила черепно-мозговую травму и впала в кому. Неделю врачи одной из лучших столичных клиник боролись за ее жизнь, но не спасли. При этом известно, что Фирсов все это время никого из родных не пускал домой и всячески ограничивал общение Легкоступовой. Однако с Татьяной Выпенко певица все-таки общалась.

Следователи опросить Выпенко не успели. Она пропала и сейчас ее местонахождение неизвестно.

Легкоступова и Выпенко познакомились больше 30 лет назад в музыкальном училище имени Чайковского. Они жили в одной комнате общежития и были, по заверению первого мужа Легкоступовой Игоря Кушнарева, просто не разлей вода. Родные считают, что Татьяна знает всю правду о последних днях жизни Валентины Легкоступовой.

Анэтта Бриль, дочь Валентины Легкоступовой и Игоря Кушнарева, рассказала, что за два дня до госпитализации мамы, Татьяна Выпенко позвонила ее бабушке в Крым и сказала, что мама в беде и ее срочно нужно спасать.

В последний раз Татьяну видели на похоронах певицы. Адвокат семьи Легкоступовой Сергей Жорин заявил, что телефон Татьяны отключен и она все это время не выходила на связь с друзьями и знакомыми. Следствие установить ее местонахождение не может.