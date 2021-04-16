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Алла Пугачева раскрыла «вредную» традицию в свой день рождения

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Российская певица Алла Пугачева накануне (15 апреля — прим. «ВМ») отпраздновала 72-й день рождения. Первыми Примадонну поздравили дети — семилетние Лиза и Гарри — они нарисовали для мамы открытки, вручили ей букеты цветов.
Пугачева раскрыла «вредную» традицию в свой день рождения
Фото: InstagramInstagram
Уже много лет Пугачева в свой праздник соблюдает одну традицию. Она угощается «вредными» пирожками из своего детства. Подробнее об этом ее муж, телеведущий Максим Галкин, рассказал на видео в своем Instagram.
— Раз в год на день рождения Аллы Оксана ей печет «вредные» пирожки, вкусные, — отметил артист, показывая блюдо с аппетитными пирожками.
Ранее сообщалось, что Пугачева в свой день рождения плюнула в свечку на праздничном торте.
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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