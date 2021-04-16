Агутин назвал недостатки шоу «Голос» на Первом канале

Артист рассказал, что ему не нравится в проекте.
Шоу «Голос», несмотря на свою популярность, имеет многочисленные нюансы — в частности, превосходством обладают те участники, которые поют громче. Об этом рассказал певец Леонид Агутин
, занимавший в проекте место наставника шесть сезонов подряд.
Агутину не нравится формат «Голоса», поскольку все, что видит зритель на экране — шоу. По словам артиста, проект можно сравнить со спортивными соревнованиями, например, с футболом, в котором начинают разбираться все. Из-за этого талант исполнителей уходит на второй план.
«В результате соревнуются те, кто поет громче. То есть ценится не просто исполнительское мастерство, а именно вот так называемый вокал, в котором, на самом деле, никто ничего не понимает», — пояснил Агутин.
Экс-наставник проекта также обратил внимание, что участники «Голоса» интересны общественности только на момент своего нахождения в проекте. После финала они теряют популярность и редко когда добиваются успеха в музыке.
Зрители же после финала возвращаются к прослушиванию любимой музыки, забывая об участниках.
«А нравятся людям обычно песни — вне зависимости от того, кто громче поет, тише. У кого вокал поставлен лучше, кто владеет головным регистром и диафрагмой. Люди ни черта в этом не понимают. Людям просто либо нравится, либо нет», — заключил Леонид Агутин.
Шоу «Голос» зачастую становится объектом критики. Поклонники проекта чаще имеют претензии не к участникам, а к наставникам. Так, в последнем эфире детской версии программы зрители были разочарованы выбором Светланы Лободы
, посчитав, что она «слила всех намеренно
, дав неподходящие песни».