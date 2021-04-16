Певица Алекса тайно вышла замуж за фитнес-тренера

Певица Алекса и фитнес-тренер Вячеслав Дайчев тайно поженились. Пара ожидает появления ребенка на свет. Дайчев также воспитывает наследника от прошлых отношений.

Супруги планируют провести медовый месяц позже, уже после родов. На данный момент Алекса находится на девятом месяце беременности.