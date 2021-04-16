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Певица Алекса тайно вышла замуж за фитнес-тренера

Вечерняя Москва
53 минуты назад
Певица Алекса и фитнес-тренер Вячеслав Дайчев тайно поженились. Пара ожидает появления ребенка на свет. Дайчев также воспитывает наследника от прошлых отношений.
Певица Алекса тайно вышла замуж за фитнес-тренера
Фото: instagram.com/aleksa___official/instagram.com/aleksa___official/
Артистка ответила на вопросы подписчиков на своей странице в соцсети Instagram. Она несколько раз назвала избранника мужем и после подтвердила, что они тайно расписались, сообщает издание «7 дней».
Супруги планируют провести медовый месяц позже, уже после родов. На данный момент Алекса находится на девятом месяце беременности.
Шоу-бизнес,журнал "7 Дней",
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