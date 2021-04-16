Поклонников поразил голос Пугачевой без обработки

«Алла Пугачёва - «Игра». Эксклюзивный сольный вокал», - так он подписал ролик (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Да, песня шикарна, драматична и навевает грусть об уходе Пугачевой», - написал @orakul33.
«Гениально», - добавила @allamania1975.
«Такой голос - это богатство, второй Пугачевой больше не будет, долгих лет жизни Алле Борисовне», - заявила yulia_shelkovenko.
«Какая мощь и сила!» - отметил @egorklassicheski_.
«Петь ей сейчас уже нечем, ресурс иссяк, там раздаются только хрипы, < > нет той энергии, главное, которая исходила раньше от Пугачевой. < > Сейчас она выходит и есть ощущение, что она распространяет какую-то немощь», - заявил он.