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Поклонников поразил голос Пугачевой без обработки

Елена Прошина
14 минут назад
Музыкальный продюсер Анатолий Лопатин показал отрывок студийной записи песни Аллы Пугачевой «Игра». Фрагмент без дополнительной обработки он опубликовал на своей странице в Instagram.
Поклонников поразил голос Пугачевой без обработки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Алла Пугачёва - «Игра». Эксклюзивный сольный вокал», - так он подписал ролик (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Да, песня шикарна, драматична и навевает грусть об уходе Пугачевой», - написал @orakul33.
«Гениально», - добавила @allamania1975.
«Такой голос - это богатство, второй Пугачевой больше не будет, долгих лет жизни Алле Борисовне», - заявила yulia_shelkovenko.
«Какая мощь и сила!» - отметил @egorklassicheski_.
Как писал «Рамблер», ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал Пугачеву главным разочарованием своей жизни и посетовал, что она не ушла со сцены вовремя. По мнению критика, певица могла бы найти хороший репертуар, но у нее уже нет «вокальных возможностей», чтобы его исполнить.
«Петь ей сейчас уже нечем, ресурс иссяк, там раздаются только хрипы, < > нет той энергии, главное, которая исходила раньше от Пугачевой. < > Сейчас она выходит и есть ощущение, что она распространяет какую-то немощь», - заявил он.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Алла Пугачева,
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