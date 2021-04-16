Фирсов заявил о погрязшей в долгах Легкоступовой

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Там певице стало хуже, ее перевели в реанимацию, где она впала в кому. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа.