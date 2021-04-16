Фирсов заявил о погрязшей в долгах Легкоступовой

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Там певице стало хуже, ее перевели в реанимацию, где она впала в кому. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее мужа.
После смерти артистки Фирсов сначала отказался от наследства, но позже передумал, вступил в права и заселился в квартиру певицы, сменив там замки.
По словам вдовца, наследникам необходимо отдать долги Легкоступовой и для этого придется продать часть имущества.
«В общей сложности у нее около четырех миллионов долгов. Что-то из имущества, естественно, придется продать. Можно было бы машину. Но она не решит всей проблемы. Машина стоит два миллиона шестьсот тысяч рублей. Наверное, придется продавать и квартиры, чтобы раздать все за Валентину», - пояснил он.
Фирсов подчеркнул, что Легкоступова была «вся закредитована». В кредит брались и машина, и квартира.
«Валя брала деньги и на обучение сына. Матвей же какое-то время учился в институте. У него были и микрозаймы. Сейчас в почтовый ящик приходят бумаги, что нужно оплатить задолженность. Но, надеюсь, ко мне это отношения не имеет», - заявил он.