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«Плачу целыми днями»: Федосеева-Шукшина шокирована новостями о смерти Бари Алибасова

Экспресс газета
2 часа назад
Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что хоть и получила обратно свою квартиру, теперь сильно переживает за мужа, Бари Алибасова, сообщает «Комсомольская правда».
Федосееву-Шукшину шокировали новости о смерти Алибасова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Супруга продюсера группы «На-На» сообщила, что наконец снова стала собственницей квартиры в Новой Москве, но счастья ей это не принесло. Теперь она не может общаться с Бари Каримовичем и слышит о нем очень тревожные новости. Недавно Лидия Николаевна проплакала всю ночь, потому что из СМИ узнала, что тело Алибасова после смерти отдадут науке.
«Все новости его жизни, которые до меня доносятся, смутны и тревожны. То якобы живет в Калининграде с женщиной — пациенткой психиатрической больницы. То будто бы приобрел себе дом в Подмосковье за 58 миллионов рублей. Затем в ужасе читаю, что Бари-младший после смерти отца пустит его тело на органы Как можно такое говорить при живом Бари Каримовиче?! Очень переживаю за своего супруга, плачу целыми днями», — поделилась Федосеева-Шукшина.
Тем временем Бари-младший продолжает нападки на актрису. По словам Лидии Николаевны, нелицеприятными эпитетами пасынок награждает ее каждый раз, когда появляется в эфире популярных ток-шоу.
«Чего только я не наслушалась от него за все это время! «Сумасшедшая старуха» — это, можно сказать, самый «ласковый» эпитет, которым он меня наградил в публичном поле. Были и похлеще. На недавней своей пресс-конференции Бари Бариевич пошел еще дальше, называя меня и «овощем», и «таджичкой», и другими обидными определениями», — рассказала актриса.
Недавно на одном из мероприятий Бари-младший прошел мимо Лидии Николаевны и, по ее словам, даже не извинился. Это окончательно довело актрису, и она решила «жестоко наказать» пасынка, потребовав от него круглую сумму в виде компенсации за оскорбления.
Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что уже подготовила все необходимые документы — претензию к Бари Бариевичу Алибасову на сумму один миллион рублей, а также исковое заявление в Пресненский районный суд (если добровольно Алибасов-младший деньги не выплатит). Вся сумма, которую Федосеева-Шукшина получит, будет направлена на благотворительность. В настоящий момент Лидия Николаевна и ее адвокат работают над созданием фонда «Крыша над головой», миссией которого станет помощь пожилым людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Шоу-бизнес,Лидия Федосеева-шукшина,Бари Алибасов,Комсомольская правда,Москва,
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