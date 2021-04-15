Федосееву-Шукшину шокировали новости о смерти Алибасова

«Все новости его жизни, которые до меня доносятся, смутны и тревожны. То якобы живет в Калининграде с женщиной — пациенткой психиатрической больницы. То будто бы приобрел себе дом в Подмосковье за 58 миллионов рублей. Затем в ужасе читаю, что Бари-младший после смерти отца пустит его тело на органы Как можно такое говорить при живом Бари Каримовиче?! Очень переживаю за своего супруга, плачу целыми днями», — поделилась Федосеева-Шукшина.
«Чего только я не наслушалась от него за все это время! «Сумасшедшая старуха» — это, можно сказать, самый «ласковый» эпитет, которым он меня наградил в публичном поле. Были и похлеще. На недавней своей пресс-конференции Бари Бариевич пошел еще дальше, называя меня и «овощем», и «таджичкой», и другими обидными определениями», — рассказала актриса.