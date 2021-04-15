Федосееву-Шукшину шокировали новости о смерти Алибасова

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Супруга продюсера группы «На-На» сообщила, что наконец снова стала собственницей квартиры в Новой Москве , но счастья ей это не принесло. Теперь она не может общаться с Бари Каримовичем и слышит о нем очень тревожные новости. Недавно Лидия Николаевна проплакала всю ночь, потому что из СМИ узнала, что тело Алибасова после смерти отдадут науке.

«Все новости его жизни, которые до меня доносятся, смутны и тревожны. То якобы живет в Калининграде с женщиной — пациенткой психиатрической больницы. То будто бы приобрел себе дом в Подмосковье за 58 миллионов рублей. Затем в ужасе читаю, что Бари-младший после смерти отца пустит его тело на органы Как можно такое говорить при живом Бари Каримовиче?! Очень переживаю за своего супруга, плачу целыми днями», — поделилась Федосеева-Шукшина.

Тем временем Бари-младший продолжает нападки на актрису. По словам Лидии Николаевны, нелицеприятными эпитетами пасынок награждает ее каждый раз, когда появляется в эфире популярных ток-шоу.

«Чего только я не наслушалась от него за все это время! «Сумасшедшая старуха» — это, можно сказать, самый «ласковый» эпитет, которым он меня наградил в публичном поле. Были и похлеще. На недавней своей пресс-конференции Бари Бариевич пошел еще дальше, называя меня и «овощем», и «таджичкой», и другими обидными определениями», — рассказала актриса.

Недавно на одном из мероприятий Бари-младший прошел мимо Лидии Николаевны и, по ее словам, даже не извинился. Это окончательно довело актрису, и она решила «жестоко наказать» пасынка, потребовав от него круглую сумму в виде компенсации за оскорбления.