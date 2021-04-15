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Семья Юлии Началовой не может продать ее квартиру

Газета.Ru
1 час назад
Семья покойной певицы Юлии Началовой не может продать ее квартиру в элитном московском жилом комплексе, пишет ФАН.
Семья Началовой столкнулась с проблемой продажи квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С начала 2021 года квартира площадью 167,5 кв. м подешевела на 3 млн руб. и теперь стоит 97 млн руб. В среднем аналогичные квартиры в этом же жилом комплексе стоят на 20 млн руб. дешевле.
Часть квартиры принадлежит хоккеисту Александру Фролову, выигравшему свое право на жилплощадь через суд. «Да, пока стоит на продаже», — подтвердил Виктор Началов — отец скончавшейся певицы.
Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Причиной смерти певицы врачи назвали острую сердечную недостаточность, вызванную заражением крови и отказом внутренних органов. 31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.
Ранее сообщалось, что дочь Юлии Началовой победила в международном вокальном конкурсе.
Шоу-бизнес,Александр Фролов,
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