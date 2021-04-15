Семья Началовой столкнулась с проблемой продажи квартиры

Семья покойной певицы Юлии Началовой не может продать ее квартиру в элитном московском жилом комплексе, пишет ФАН.

С начала 2021 года квартира площадью 167,5 кв. м подешевела на 3 млн руб. и теперь стоит 97 млн руб. В среднем аналогичные квартиры в этом же жилом комплексе стоят на 20 млн руб. дешевле.