Как выглядит онкобольная Анастасия Заворотнюк

Мы все хотим, чтобы Настя поправилась. Ребята, я думаю, что информация о ней не просачивается, ни одной фотографии нет. Я думаю, что Настя без волос, с очень большим лицом, потеряла внешний вид, может быть, она никого уже не узнает, потому что провалы в памяти, трудности с общением, — приводит «Экспресс газета» слова Солнцева.