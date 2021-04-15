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Звезда «Дома-2» объяснил, почему Заворотнюк не появляется на публике

News.ruиещё 1
2 часа назад
Актриса Анастасия Заворотнюк, долгое время борющаяся с онкозаболеванием, не появляется на публике из-за того, что болезнь могла сильно изменить её внешность. Такое предположение высказал бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев.
Как выглядит онкобольная Анастасия Заворотнюк
Фото: News.ruNews.ru
Мы все хотим, чтобы Настя поправилась. Ребята, я думаю, что информация о ней не просачивается, ни одной фотографии нет. Я думаю, что Настя без волос, с очень большим лицом, потеряла внешний вид, может быть, она никого уже не узнает, потому что провалы в памяти, трудности с общением, — приводит «Экспресс газета» слова Солнцева.
Он напомнил о судьбе певицы Жанны Фриске, которая также болела раком головного мозга. Недуг вызывал изменения в её поведении и внешнем виде.
Ранее, как писал NEWS.ru, профессор и член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, принимавший участие в лечении онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, раскрыл подробности её состояния. По словам специалиста, оно оставляет желать лучшего и вряд ли артистка сможет вернуться к прежней работе. Специалист добавил, что лично не видел Заворотнюк в больнице, однако утверждает, что та «не ходит сама».
Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,Рустам Солнцев,Жанна Фриске,РАН,
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