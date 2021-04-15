Дети Максаковой подали на нее в суд из-за квартиры

«Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней», — призналась Максакова.
«Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а миллиардер, все это знают. Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ. Пять лет назад он забрал у меня Люду и Илью. За это время он не оформил на них ни счетов, ни квадратных метров — ничего. Они просто у него живут, едят. При этом мне невозможно повлиять на их воспитательный процесс, то есть меня дети видеть как бы не хотят, а мою недвижимость прибрать их руками — пожалуйста», — рассказала экс-депутат Госдумы.