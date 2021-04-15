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Дети Марии Максаковой подали на нее в суд из-за квартиры

WomanHit.ruиещё 4
30 минут назад
Несовершеннолетние дети оперной певицы и экс-депутата Госдумы Марии Максаковой решили подать на мать в суд с требованием вернуть им квартиру в Москве. Об этом сообщает издание StarHit.
Дети Максаковой подали на нее в суд из-за квартиры
Фото: InstagramInstagram
Максакова уверена, что инициатором иска стал отец детей — ее бывший супруг Владимир Тюрин. Недвижимость площадью 260 квадратных метров, ставшая предметом разбирательств, находится на Краснопресненской набережной. Мария заявила, что Тюрин через угрозы потребовал передать ему эту квартиру еще летом прошлого года.
Певица считает происходящее «вымогательством чистой воды», так как Владимир хочет обворовать ее через собственных же детей.
«Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней», — призналась Максакова.
Также Мария заявила, что при этом сам Тюрин очень состоятельный человек.
«Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а миллиардер, все это знают. Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ. Пять лет назад он забрал у меня Люду и Илью. За это время он не оформил на них ни счетов, ни квадратных метров — ничего. Они просто у него живут, едят. При этом мне невозможно повлиять на их воспитательный процесс, то есть меня дети видеть как бы не хотят, а мою недвижимость прибрать их руками — пожалуйста», — рассказала экс-депутат Госдумы.
Шоу-бизнес,Владимир Тюрин,Мария Максакова-Игенбергс,Госдума,Москва,
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