Сын и дочь судятся с Марией Максаковой

По ее мнению, детьми сейчас пользуются. «Если я имела неосторожность родить от него двоих детей, то я что, теперь раб до конца жизни?! При этом сам Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а миллиардер — все это знают. Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ», — сказала она, напомнив, что пять лет назад дети стали проживать с отцом.