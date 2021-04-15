Малахов поздравил Пугачеву с днем рождения

Как добавил Алексей Малахов, он ждет выход в свет двух песен, которые в свое время специально написал для Аллы Пугачевой. Она взяла их в свой репертуар. Названия композиций он попросил не спрашивать у своих поклонников. Это пока секрет. больше по теме