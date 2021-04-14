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"С ним бесполезно разговаривать": Прохор Шаляпин поставил крест на Дробыше

Вероника Полынина
24 минуты назад
Прохор Шаляпин прокомментировал конфликт с продюсером Виктором Дробышем словами «у него своя правда, у меня своя».
«Знаю про него много гадостей»: Шаляпин о Дробыше
Фото: InstagramInstagram
Шаляпин начал работать с Дробышем после участия в «Фабрике звезд – 6», однако спустя непродолжительное время сотрудничество резко прекратилось.
Дробыш не только отказался продвигать Прохора, но и нелестно отозвался о нем в ряде интервью.
По мнению Шаляпина, продюсер видел в нем «яркого человека, эдакую золотую антилопу, которую упустил».
Он отметил, что Дробыш в интервью называл его своим самым неудачным проектом, а при встрече мило общался, как будто между ними не было конфликтов.
«Зато за глаза, в каком-нибудь интервью, говорил, мол, я такой-сякой, фрик. Как только он меня не называл! Ну сказал бы просто, что за Прохора не занесли бабки! С ним бесполезно разговаривать — у Виктора Яковлевича своя правда, у меня — своя», - заявил Шаляпин в интервью Любови Терлецкой.
Прохор признался, что знает «много гадостей» про Дробыша, но не считает правильным без конца поливать друг друга грязью.
Как сообщал «Рамблер», Прохор Шаляпин в 2006 году стал участником шестого сезона «Фабрики звезд», руководителем и музыкальным продюсером которой стал Виктор Дробыш. Вместе с Шаляпиным в сезоне участвовали Зара, Согдиана, Роман Архипов, Арсений Бородин, Дмитрий Колдун и др.
Шоу-бизнес,Роман Архипов,Арсений Бородин,Прохор Шаляпин,Дмитрий Колдун,Виктор Дробыш,
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