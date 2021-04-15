Макееву затравили из-за романа с отцом четверых детей

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Как писал «Рамблер», о грядущей свадьбе с Романом Мальковым Макеева сообщила в начале марта.

В «Секрете на миллион» она заявила, что не стремилась замуж и боялась «снова обжечься».

«С первого дня знала, что он женат. Первое, что я сделала, - передала подарок его жене. < > Сначала я сказала ему: «Я хочу тебя разочаровать, наверное, это не тот вариант». Он сказал, что между ними есть своя история, они ее разрешают, они уже давно в не самых благоприятных отношениях. < > Еще в 2019 году они приняли решение о разводе», - подчеркнула актриса.

Макеева отметила, что старшему ребенку Романа 16 лет, а младшему - шесть. Мальков развелся с женой, и она, по словам актрисы, «объявила ему войну».

«Она из тех женщин, которые считают, что раз она родила детей, < > теперь пожизненно ей обязаны и должны», - заявила она.

«Как можно влюбиться в мужчину ,который легко может бросить детей 4 х???» - написала в комментариях к выпуску пользовательница Будни Айгули (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Мерзкая Макеева ! Есть же в комментариях люди, кто лично Знает эту семью, знают Свету!» - добавила М В.

«Нельзя строить свою жизнь на слезах четверых детей и слезах их мамы. Поцелуйчики перед камерой противны и отвратительны !!» - возмутилась Татьяна Юркевич

«Такие актрисы в старости живут одни ,без детей и спиваются.А потом просят Малахова помочь им!» - отметила Марина Борисова