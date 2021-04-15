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Козловский расстался с Зуевой

Елена Прошина
21 минуту назад
Актер Данила Козловский расстался с коллегой Ольгой Зуевой. Об этом он сам рассказал в эфире YouTube-шоу «А поговорить?».
Козловский расстался с Зуевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Зуева и Козловский, как сообщал «Рамблер», начали жить вместе в 2015 году. В марте 2020-го у них родилась дочь Ода Валентина. Сегодня Козловский стал героем нового эпизода «А поговорить?». В ходе него он рассказал, что расстался с Зуевой.
«Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал гадко. Больше я ничего говорить не буду», — заявил актер.
Он рассказал, что в настоящее время их дочь живет с Зуевой в США, а он старается летать туда как можно чаще, чтобы проводить с ней время. Козловский заявил, что никогда не думал, что может любить кого-то так сильно, как любит дочь, потому что в принципе является очень эгоистичным человеком. Он поблагодарил Зуеву за то, что дает ему возможность участвовать в воспитании дочери.
В феврале режиссер Василий Сигарев рассказал, что около полтора лет назад перестал жить с актрисой Яной Трояновой как с женой. С 1 сентября они живут по отдельности. Он признался, что разрыв с Трояновой стал для него настолько серьезной историей, что он даже обращался за помощью к психиатру.
Шоу-бизнес,Василий Сигарев,Ольга Зуева,Яна Троянова,Данила Козловский,
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