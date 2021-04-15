Козловский расстался с Зуевой

Зуева и Козловский, как сообщал «Рамблер», начали жить вместе в 2015 году. В марте 2020-го у них родилась дочь Ода Валентина. Сегодня Козловский стал героем нового эпизода «А поговорить?». В ходе него он рассказал, что расстался с Зуевой.

Он рассказал, что в настоящее время их дочь живет с Зуевой в США, а он старается летать туда как можно чаще, чтобы проводить с ней время. Козловский заявил, что никогда не думал, что может любить кого-то так сильно, как любит дочь, потому что в принципе является очень эгоистичным человеком. Он поблагодарил Зуеву за то, что дает ему возможность участвовать в воспитании дочери.