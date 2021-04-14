В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Идиллия»: Волочкова рассекретила своего возлюбленного

РИА "ФедералПресс"иещё 2
2 часа назад
Прима-балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram опубликовала фотографию со своим возлюбленным.
Волочкова рассекретила своего возлюбленного
Фото: ТАССТАСС
«Мы с Олегом открыли сегодня сезон любимой домашней веранды», – написала Анастасия.
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой она влюбленными глазами смотрит на своего избранника Олега. Правда, от молодого человека видно только плечо. Несмотря на все попытки скрыть лицо молодого человека, его все же видно в отражении стеклянной двери. На другой же фотографии, где Волочкова демонстрирует веранду – она уже позирует одна.
Анастасия также рассказала, что в «такую идилию» часто заходят соседские кошки. А их котик Лакки горделиво шагает по своей личной территории.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что психолог Андрей Зберовский объяснил, зачем прима-балерина Анастасия Волочкова носит обувь на платформе, несмотря на высокий рост.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители