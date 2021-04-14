Волочкова рассекретила своего возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой она влюбленными глазами смотрит на своего избранника Олега. Правда, от молодого человека видно только плечо. Несмотря на все попытки скрыть лицо молодого человека, его все же видно в отражении стеклянной двери. На другой же фотографии, где Волочкова демонстрирует веранду – она уже позирует одна.