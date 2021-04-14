Харламов поздравил Асмус с днем рождения

Фото: РИА Новости РИА Новости

Участник Comedy Club опубликовал фотографию, на которой он спит на диване, а на его плече примостилась собака породы басенджи.

В описании к фото Харламов заявил, что спит в очках, чтобы лучше видеть сны, а собака «вероломно» засунула хвост ему в руку. В конце поста комик вспомнил, что 14 апреля родились его сестры-близнецы Катя и Алина и бывшая жена Кристина Асмус.

«Сегодня др у моих сестёр и бывшей жены! Ура! С 14 апреля всех!» - написал Гарик.

Ранее Кристина Асмус поздравила экс-супруга с днем рождения, опубликовав его архивную фотографию с новорожденной дочерью Анастасией.