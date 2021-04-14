Харламов поздравил Асмус с днем рождения

В описании к фото Харламов заявил, что спит в очках, чтобы лучше видеть сны, а собака «вероломно» засунула хвост ему в руку. В конце поста комик вспомнил, что 14 апреля родились его сестры-близнецы Катя и Алина и бывшая жена Кристина Асмус.
Как сообщал «Рамблер», Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года комик и актриса одновременно сообщили в соцсетях о решении развестись. В октябре мировой суд официально расторг брак Асмус и Харламова.