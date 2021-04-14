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Харламов поздравил Асмус с днем рождения

Вероника Полынина
51 минуту назад
Комик Гарик Харламов вспомнил в Instagram о дне рождения бывшей жены Кристины Асмус.
Харламов поздравил Асмус с днем рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Участник Comedy Club опубликовал фотографию, на которой он спит на диване, а на его плече примостилась собака породы басенджи.
В описании к фото Харламов заявил, что спит в очках, чтобы лучше видеть сны, а собака «вероломно» засунула хвост ему в руку. В конце поста комик вспомнил, что 14 апреля родились его сестры-близнецы Катя и Алина и бывшая жена Кристина Асмус.
«Сегодня др у моих сестёр и бывшей жены! Ура! С 14 апреля всех!» - написал Гарик.
Ранее Кристина Асмус поздравила экс-супруга с днем рождения, опубликовав его архивную фотографию с новорожденной дочерью Анастасией.
Как сообщал «Рамблер», Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года комик и актриса одновременно сообщили в соцсетях о решении развестись. В октябре мировой суд официально расторг брак Асмус и Харламова.
Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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