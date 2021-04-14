Барановская выставила напоказ жирную ногу

Накануне, 13 апреля, актер и режиссер Данила Козловский представил публике свой фильм «Чернобыль», в котором, к слову, сам же и сыграл главную мужскую роль. Компанию ему составила актриса Оксана Акиньшина. Говорят, во время съемок в картине между артистами проскочила искра. Якобы ради эффектной блондинки Данила Козловский даже бросил мать своей дочери, модель Ольгу Зуеву.
Не осталась в стороне и ведущая Первого канала, многодетная мать, экс-возлюбленная футболиста Андрея АршавинаЮлия Барановская. Она появилась перед журналистами в коротком черном платье наподобие униформы и в обтягивающих сапогах, практически доходящих до бедер. Завершала образ высокая прическа, выполненная из убранных волос.
В Сети, судя по комментариям, неоднозначно отнеслись к такому выбору наряда Барановской. Пока одни нахваливали ведущую, другие жестоко ее критиковали. Особенно досталось выставленной напоказ ноге Юлии. По мнению некоторых интернет-пользователей, Барановской стоило бы пониже опустить сапог, а то он так сильно обтянул ногу, что визуально показалось, будто у ведущей есть лишний вес.
«Очень неудачный наряд у Юли», «Ну надо же было себя так испортить Барановской», «Что за жирная нога у ведущей Первого канала?», «Зря Юля выбрала эти сапоги. Они идут только худышкам», — высказались комментаторы в Сети.