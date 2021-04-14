Барановская выставила напоказ жирную ногу

В Сети, судя по комментариям, неоднозначно отнеслись к такому выбору наряда Барановской. Пока одни нахваливали ведущую, другие жестоко ее критиковали. Особенно досталось выставленной напоказ ноге Юлии. По мнению некоторых интернет-пользователей, Барановской стоило бы пониже опустить сапог, а то он так сильно обтянул ногу, что визуально показалось, будто у ведущей есть лишний вес.