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Барановская выставила напоказ жирную ногу

Экспресс газета
6 часов назад
Популярная ведущая вышла в свет в странном наряде
Барановская выставила напоказ жирную ногу
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
Накануне, 13 апреля, актер и режиссер Данила Козловский представил публике свой фильм «Чернобыль», в котором, к слову, сам же и сыграл главную мужскую роль. Компанию ему составила актриса Оксана Акиньшина. Говорят, во время съемок в картине между артистами проскочила искра. Якобы ради эффектной блондинки Данила Козловский даже бросил мать своей дочери, модель Ольгу Зуеву.
Оценить работу знойного брюнета пришло множество представителей отечественного шоу-бизнеса. По красной дорожке прошлись Константин Богомолов и Ксения Собчак, Светлана Бондарчук с супругом Сергеем Харченко, Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт, Филипп Янковский, Резо Гигинеишвили, Павел Деревянко и многие другие.
Не осталась в стороне и ведущая Первого канала, многодетная мать, экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская. Она появилась перед журналистами в коротком черном платье наподобие униформы и в обтягивающих сапогах, практически доходящих до бедер. Завершала образ высокая прическа, выполненная из убранных волос.
В Сети, судя по комментариям, неоднозначно отнеслись к такому выбору наряда Барановской. Пока одни нахваливали ведущую, другие жестоко ее критиковали. Особенно досталось выставленной напоказ ноге Юлии. По мнению некоторых интернет-пользователей, Барановской стоило бы пониже опустить сапог, а то он так сильно обтянул ногу, что визуально показалось, будто у ведущей есть лишний вес.
«Очень неудачный наряд у Юли», «Ну надо же было себя так испортить Барановской», «Что за жирная нога у ведущей Первого канала?», «Зря Юля выбрала эти сапоги. Они идут только худышкам», — высказались комментаторы в Сети.
Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Павел Деревянко,Ксения Раппопорт,Филипп Янковский,Ольга Зуева,Резо Гигинеишвили,Андрей Аршавин,Оксана Акиньшина,Ксения Собчак,Сергей Харченко,Светлана Бондарчук,Елизавета Боярская,Константин Богомолов,Данила Козловский,
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