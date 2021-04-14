У Джанабаевой и Меладзе родился третий ребенок

В семье Альбины и ее мужа Валерия Меладзе
родилась девочка. Малышка появилась на свет в одной из столичных клиник.
Для Валерия новорожденная стала шестым ребенком. В семье Меладзе и Джанабаевой подрастают сыновья Константин и Лука. Также у музыканта есть три взрослые дочери от первого брака.
Напомним, Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. В ноябре 2018 года пара впервые дала совместное интервью, в котором рассказала о своей семейной жизни.
Как писал «Рамблер», впервые о третьей беременности Альбина Джанабаева рассказала в марте этого года.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото с округлившимся животом.
«В ожидании», - так 41-летняя певица подписала свою фотографию.