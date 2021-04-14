"Хайпуют": Малахов о ситуации в семье Мамаева

«Оказалось, что у него есть любовница, ею оказалась их подруга. Это всё — заработок денег, они реально хайпуют, придумывают про себя истории, так же как рэперы, которые разводятся, потом не разводятся. Это всё — чистый хайп, манипулирование СМИ, чтобы все кидались и предлагали им деньги», — приводит слова Малахова «Спорт-Экспресс».
«Мне все равно на репутацию самого Павла еще после той истории с мордобоем. Сколько всего они тогда натворили, ещё и заплатили людям, чтобы они молчали. Но это уже прошедшая история», — заявил Малахов.