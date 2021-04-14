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Малахов высказался о ситуации в семье футболиста Мамаева

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Известный телеведущий Андрей Малахов прокомментировал ситуацию в семье полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева.
"Хайпуют": Малахов о ситуации в семье Мамаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Оказалось, что у него есть любовница, ею оказалась их подруга. Это всё — заработок денег, они реально хайпуют, придумывают про себя истории, так же как рэперы, которые разводятся, потом не разводятся. Это всё — чистый хайп, манипулирование СМИ, чтобы все кидались и предлагали им деньги», — приводит слова Малахова «Спорт-Экспресс».
Он заявил, что семья Мамаевых торгует историями вокруг себя, а супруга футболиста якобы понимает, что может себя продвигать только как жена Павла Мамаева.
«Мне все равно на репутацию самого Павла еще после той истории с мордобоем. Сколько всего они тогда натворили, ещё и заплатили людям, чтобы они молчали. Но это уже прошедшая история», — заявил Малахов.
2 марта Алана Мамаева обвинила своего мужа Павла Мамаева в измене, опубликовав в социальных сетях паспортные данные и фотографию испанской модели, которую подозревает в интимной связи с мужем во время зимних тренировочных сборов ФК «Ростов» в Марбелье.
Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,Андрей Малахов,
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