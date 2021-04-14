Соболев назвал Собчак фаллической женщиной

Популярный российский видеоблогер Николай Соболев
рассказал о своих впечатлениях от общения с ведущей и блогершей Ксенией Собчак
. В эфире YouTube
-шоу Lovecast он
отметил в Собчак свойства характера, которые редко встречал в других девушках.
Фото: Sasha Spilberg / YouTubeSasha Spilberg / YouTube
«Ксения Собчак — фаллическая женщина, как ей написали в комментариях. То есть женщина с мужскими качествами в определенных проявлениях, с жестким внутренним стержнем», — отметил блогер.
По словам Соболева, для него самым сексуальным в Собчак оказался мозг, умственные способности. «Все, что бы я не перечислил, относится к интеллекту», — пояснил он.
Блогер уверен, что именно мужские качества и интеллект помогают Собчак привлекать к себе постоянное внимание. «Поэтому она и вызывает интерес, как бы ни была обсуждаема с негативной точки зрения», — считает популярный автор роликов.
Соболев выразил мнение, что интервью Собчак со скопинским маньяком — «интересный, смелый шаг, который, безусловно, вызвал большой резонанс». «Обсуждается всеми как нечто негативное, хотя я лично с этим не согласен», — заключил блогер.
Ранее Собчак нецензурно выругалась
в адрес журналистов британской газеты The Times
в ответ на публикацию статьи о ее интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым
. Собчак констатировала, что «бежать за здравым смыслом вообще некуда», так как в британской газете она «оправдывает маньяка», а в российской — «ужинает с ним в ресторане и платит три миллиона рублей».