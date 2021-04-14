Соболев назвал Собчак фаллической женщиной

Фото: Sasha Spilberg / YouTube Sasha Spilberg / YouTube

«Ксения Собчак — фаллическая женщина, как ей написали в комментариях. То есть женщина с мужскими качествами в определенных проявлениях, с жестким внутренним стержнем», — отметил блогер.

По словам Соболева, для него самым сексуальным в Собчак оказался мозг, умственные способности. «Все, что бы я не перечислил, относится к интеллекту», — пояснил он.

Блогер уверен, что именно мужские качества и интеллект помогают Собчак привлекать к себе постоянное внимание. «Поэтому она и вызывает интерес, как бы ни была обсуждаема с негативной точки зрения», — считает популярный автор роликов.

Соболев выразил мнение, что интервью Собчак со скопинским маньяком — «интересный, смелый шаг, который, безусловно, вызвал большой резонанс». «Обсуждается всеми как нечто негативное, хотя я лично с этим не согласен», — заключил блогер.