Соседов предрек забвение Пугачевой и Киркорову

«У каждого из современных артистов есть какие-то вещи, где слабый вкус. Та же «Ибица», «Цвет настроения синий» - это все чушь собачья и решительно не имеет отношения к искусству. Много случайных, пустых и негодных песен, много шлака», - заявил критик.
Соседов отметил, что это не перечеркивает достижения артистов полностью, но «в какой-то степени умаляет».
«Пройдут десятилетия, через сто лет вряд ли будут помнить Баскова, Киркорова, Пугачеву. Все это уйдет», - подчеркнул он.
При этом, по мнению Соседова, даже в следующем веке россияне будут слушать Чайковского, Рахманинова, Глинку и Мусоргского.
Как писал «Рамблер», ранее Соседов назвал Пугачеву главным разочарованием своей жизни и посетовал, что она не ушла со сцены вовремя. По мнению критика, певица могла бы найти хороший репертуар, но у нее уже нет «вокальных возможностей», чтобы его исполнить.
«Петь ей сейчас уже нечем, ресурс иссяк, там раздаются только хрипы, < > нет той энергии, главное, которая исходила раньше от Пугачевой. < > Сейчас она выходит и есть ощущение, что она распространяет какую-то немощь», - заявил он.