Соседов предрек забвение Пугачевой и Киркорову

При этом, по мнению Соседова, даже в следующем веке россияне будут слушать Чайковского, Рахманинова, Глинку и Мусоргского.

Как писал «Рамблер», ранее Соседов назвал Пугачеву главным разочарованием своей жизни и посетовал, что она не ушла со сцены вовремя. По мнению критика, певица могла бы найти хороший репертуар, но у нее уже нет «вокальных возможностей», чтобы его исполнить.