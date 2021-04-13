Собчак раскритиковали за пошлое фото

37-летняя ведущая, политик и актриса Ксения Собчак
в последнее время пытается шокировать россиян своим внешним видом. Не так давно «блондинка в шоколаде» появилась в очень откровенном наряде на премии «Жара», а теперь вот разместила на своей странице в Инстаграм провокационное фото с призывно разинутым ртом. Пошлый намек был воспринят подписчиками инстадивы с явным недоумением. Кроме того, многим россиянам не понравился и сам «ценный» кадр, на котором Собчак
предстала в купальнике, совершенно не подчеркнувшим достоинств ее фигуры.