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«Найдите ей уже мужика»: пошлое фото Собчак с призывно разинутым ртом довело до тошноты

Экспресс газета
12 минут назад
37-летняя ведущая, политик и актриса Ксения Собчак в последнее время пытается шокировать россиян своим внешним видом. Не так давно «блондинка в шоколаде» появилась в очень откровенном наряде на премии «Жара», а теперь вот разместила на своей странице в Инстаграм провокационное фото с призывно разинутым ртом. Пошлый намек был воспринят подписчиками инстадивы с явным недоумением. Кроме того, многим россиянам не понравился и сам «ценный» кадр, на котором Собчак предстала в купальнике, совершенно не подчеркнувшим достоинств ее фигуры.
Собчак раскритиковали за пошлое фото
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Найдите ей уже мужика»; «Я не пойму Ксения Анатольевна политик, серьезный журналист или лицедей?»;«Фу, аж тошнит от нее»; «А, хейт на всю жизнь», - высказались фолловеры в комментариях.
Многие из удивленных посетителей микроблога светской львицы обратили внимание на дряблость кожи и в целом – довольно несвежий вид Ксении Анатольевны. Любопытно, что после своей скандальной свадьбы с режиссером Константином Богомоловым журналистка крайне редко демонстрировала откровенные наряды и сверкала еле прикрытыми причинными местами на публике. Впрочем, в кулуарах отечественного шоу-бизнеса с недавних пор стали поговаривать о разладе между Собчак и Богомоловым.
Ярким подтверждением версии о скором расставании скандальной журналистки с мужем стала недавняя премьера нового спектакля Константина Богомолова в Перми, куда пожаловала и его вторая половинка. Странно, но видный деятель российского театра и кино даже не захотел присесть рядом с Ксенией, предпочтя ей компанию эффектной незнакомки. В тот вечер ведущая была явно раздосадована, но все же сумела сохранить хорошую мину при очень плохой игре.
Подтверждением этой версии можно назвать и визит Богомолова на церемонию прощания в МХТ им. Чехова с театральным режиссером и радиоведущим Эмилем Верником. Журналисты сразу же обратили внимание на то, что рядом с режиссером «Содержанок» не оказалось жены. А ведь еще не так давно Ксения Анатольевна неизменна сопровождала возлюбленного практически везде, буквально следуя по пятам Богомолова.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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