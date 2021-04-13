Собчак раскритиковали за пошлое фото

«Найдите ей уже мужика»; «Я не пойму Ксения Анатольевна политик, серьезный журналист или лицедей?»;«Фу, аж тошнит от нее»; «А, хейт на всю жизнь», - высказались фолловеры в комментариях.

Подтверждением этой версии можно назвать и визит Богомолова на церемонию прощания в МХТ им. Чехова с театральным режиссером и радиоведущим Эмилем Верником. Журналисты сразу же обратили внимание на то, что рядом с режиссером «Содержанок» не оказалось жены. А ведь еще не так давно Ксения Анатольевна неизменна сопровождала возлюбленного практически везде, буквально следуя по пятам Богомолова.