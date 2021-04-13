В организме Алибасова произошли мутации

В организме Бари Алибасова
произошли мутации, утверждает его сын Бари Алибасов-младший.
«В организме папы совершенно точно произошли мутации, так как он в свое время жил недалеко от Семипалатинска, в районе которого проводились ядерные испытания», - заявил он «Собеседнику».
По словам сына продюсера, сейчас он продолжает проходить лечение в Калининграде после полученной год назад травмы. Однако говорить о полном выздоровлении пока рано – заживление тканей идет не так быстро, как хотелось бы.
По словам Бари Алибасова-младшего, на реабилитацию отца он ежемесячно тратит от 300 до 500 тысяч рублей.
Самое серьезное беспокойство вызывают проблемы продюсера с памятью.
«Каждые пятнадцать минут ему приходится объяснять, кто он такой и где находится», - поделился Бари-младший.
В июле, как сообщал «Рамблер», врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале он сломал ногу, его прооперировали в одной из больниц в Калининграде.