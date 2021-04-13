45 тысяч рублей составила пенсия Гузеевой

Пенсия ведущей программы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой
составляет 45 тысяч рублей, выяснила
«Комсомольская правда».
Сумма выплаты объясняется тем, что Гузеевой положена надбавка в размере 30 тысяч рублей за звание заслуженной артистки России
.
Соведущая программы и «главная сваха страны» Роза Сябитова
не может похвастаться большой пенсией. Ей государство выплачивает лишь 14 тысяч рублей ежемесячно.
Сябитова неоднократно заявляла, что привыкла рассчитывать только на себя, и на размер пенсии не жалуется.
Скромные пенсии получают также звезды «Аншлага» Ефим Шифрин
и Регина Дубовицкая
. Шифрину положена выплата в размере 13 тысяч рублей, а Дубовицкой – 16 тысяч рублей.
«Наверное, я недостаточно знаменита!» - пожимает плечами ведущая «Аншлага».
Надбавка к пенсии в размере 22 тысяч рублей положена артистам, имеющим ордена и награды. Однако эту выплату артисты могут получать только после того, как они станут неработающими пенсионерами. Так, в будущем на надбавку могут рассчитывать заслуженные работники культуры и полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» - Инна Чурикова
, Никита Михалков
, Геннадий Хазанов
, Татьяна Доронина
, Александр Ширвинд, Владимир Спиваков
.
Ранее «Рамблер» рассказал, что максимальную надбавку к социальной пенсии (415 процентов) в России могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.
Такая же прибавка полагается людям, награжденным орденами Святого апостола Андрея Первозванного, Трудовой Славы трех степеней и «За заслуги перед Отечеством» I степени.