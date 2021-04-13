45 тысяч рублей составила пенсия Гузеевой

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Сумма выплаты объясняется тем, что Гузеевой положена надбавка в размере 30 тысяч рублей за звание заслуженной артистки России

Соведущая программы и «главная сваха страны» Роза Сябитова не может похвастаться большой пенсией. Ей государство выплачивает лишь 14 тысяч рублей ежемесячно.

Сябитова неоднократно заявляла, что привыкла рассчитывать только на себя, и на размер пенсии не жалуется.

Скромные пенсии получают также звезды «Аншлага» Ефим Шифрин Регина Дубовицкая . Шифрину положена выплата в размере 13 тысяч рублей, а Дубовицкой – 16 тысяч рублей.

«Наверное, я недостаточно знаменита!» - пожимает плечами ведущая «Аншлага».

Ранее «Рамблер» рассказал, что максимальную надбавку к социальной пенсии (415 процентов) в России могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.