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Раскрыта пенсия Гузеевой

Вероника Полынина
1 час назад
Пенсия ведущей программы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой составляет 45 тысяч рублей, выяснила «Комсомольская правда».
45 тысяч рублей составила пенсия Гузеевой
Фото: InstagramInstagram
Сумма выплаты объясняется тем, что Гузеевой положена надбавка в размере 30 тысяч рублей за звание заслуженной артистки России.
Соведущая программы и «главная сваха страны» Роза Сябитова не может похвастаться большой пенсией. Ей государство выплачивает лишь 14 тысяч рублей ежемесячно.
Сябитова неоднократно заявляла, что привыкла рассчитывать только на себя, и на размер пенсии не жалуется.
Скромные пенсии получают также звезды «Аншлага» Ефим Шифрин и Регина Дубовицкая. Шифрину положена выплата в размере 13 тысяч рублей, а Дубовицкой – 16 тысяч рублей.
«Наверное, я недостаточно знаменита!» - пожимает плечами ведущая «Аншлага».
Надбавка к пенсии в размере 22 тысяч рублей положена артистам, имеющим ордена и награды. Однако эту выплату артисты могут получать только после того, как они станут неработающими пенсионерами. Так, в будущем на надбавку могут рассчитывать заслуженные работники культуры и полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» - Инна Чурикова, Никита Михалков, Геннадий Хазанов, Татьяна Доронина, Александр Ширвинд, Владимир Спиваков.
Ранее «Рамблер» рассказал, что максимальную надбавку к социальной пенсии (415 процентов) в России могут получить Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Труда России и Герои Социалистического Труда.
Такая же прибавка полагается людям, награжденным орденами Святого апостола Андрея Первозванного, Трудовой Славы трех степеней и «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Шоу-бизнес,Регина Дубовицкая,Геннадий Хазанов,Роза Сябитова,Ефим Шифрин,Татьяна Доронина,Владимир Спиваков,Лариса Гузеева,Инна Чурикова,Никита Михалков,Комсомольская правда,Россия,
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