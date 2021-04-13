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Харламов поздравил Асмус с днём рождения и подписчиков с «14 апреля»

News.ruиещё 3
13 апреля 2021
Шоумен Гарик Харламов на своей официальной странице в социальной сети поздравил свою бывшую жену и мать его дочери Кристину Асмус с днём рождения, а подписчиков — с «14 апреля». В среду актриса, звезда фильма «Текст» празднует своё 33-летие.
Харламов поздравил Асмус с днём рождения
Фото: ТАССТАСС
Её бывший супруг опубликовал снимок, на котором он спит рядом с собакой. В посте под фото он ответил на вопросы подписчиков. В частности, он упомянул о дне рождения Асмус.
Сегодня др у моих сестёр и бывшей жены! Ура ! С 14 апреля всех! — написал юморист в Instagram.
Подписчики восторженно отреагировали на обнародованный пост. Многие из них заметили, что бывших жён для мужчины не бывает.
Асмус и Харламов развелись в прошлом году. По имеющимся сведениям, инициатором разрыва стала актриса.
Как ранее передавал NEWS.ru, Гарик Харламов впервые заговорил о причинах развода с Кристиной Асмус. Произошло это в очередном выпуске Comedy Club, где шоумен высказался о своей личной жизни с присущим ему юмором.
В гости к комедиантам на телеканал ТНТ пришёл российский лыжник чемпион мира Александр Большунов, которого Харламов и Воля забросали вопросами. В частности, они поинтересовались, как спортсмен занимается в межсезонье, когда на улице нет снега.
Шоу-бизнес,Александр Большунов,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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