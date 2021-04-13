В организме Алибасова произошли мутации

В организме продюсера Бари Алибасова произошли мутации из-за жизни вблизи Семипалатинска. Об этом его сын Бари Алибасов-младший сообщил «Дням.ру»

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В июле, как сообщал «Рамблер», врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале он сломал ногу, был прооперирован и начал восстанавливаться в одной из больниц в Калининграде. Сегодня Алибасов-младший рассказал, что его отец до сих пор восстанавливается там.

«Есть хорошие новости и плохие», — сообщил он.

По его словам, сейчас Алибасов-старший чувствует себя лучше, чем год назад, его переломы заживают, однако на его организме сильно сказывается тот факт, что в молодости он жил неподалеку от места ядерных испытаний.

«В организме отца точно произошли мутации», — выразил он уверенность.