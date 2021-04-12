Стали известны райдеры участников шоу «Маска»

По данным издания, участникам шоу «Маска» на НТВ приходится нелегко, они вынуждены тратить на съемки от пяти до семи часов в день, а также петь и танцевать в тяжелых костюмах. Однако за кулисами звезды позволяют себе небольшие слабости.