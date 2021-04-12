Стали известны райдеры участников шоу «Маска»

«У большинства все стандартно: чай, зефир, Кола, разные виды колбас, сыров, зерновой хлеб, на горячее рыба или мясо», - рассказал осведомленный источник издания.
«Крокодил сразу оговорил с организаторами: по приезду в «Главкино» он сначала идет есть, а только потом — на запись», - пояснил источник.
«Единорог (Ирина Дубцова) боялась смотреть через внутреннюю сетку, поэтому пришлось подбирать разные цвета, чтобы она чувствовала себя комфортно. Ламе меняли задние колеса, чтобы они вращались на 360 градусов, Крокодилу нашивали наколенники, Розовой Пантере и Единорогу постоянно делали свежую укладку. А Банану (Юрий Стоянов) было так душно, что внутрь головы пришлось вставить вентилятор», - пояснил источник.