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Стали известны райдеры участников шоу «Маска»

Елена Прошина
1 час назад
Звезды, принимающие участие в шоу «Маска», традиционно просят приносить им в гримерку чай, зефир, сыр и колбасу. Однако у некоторых участников есть и весьма необычные требования, пишет «СтарХит».
Стали известны райдеры участников шоу «Маска»
Фото: кадр видеокадр видео
По данным издания, участникам шоу «Маска» на НТВ приходится нелегко, они вынуждены тратить на съемки от пяти до семи часов в день, а также петь и танцевать в тяжелых костюмах. Однако за кулисами звезды позволяют себе небольшие слабости.
«У большинства все стандартно: чай, зефир, Кола, разные виды колбас, сыров, зерновой хлеб, на горячее рыба или мясо», - рассказал осведомленный источник издания.
При этом он уточнил, что были и необычные просьбы. Так, артист, скрывающийся под маской Носорога, требует голубцы, а продюсер Иосиф Пригожин, носивший маску Ананаса, «душу готов был продать за жареную картошечку».
«Крокодил сразу оговорил с организаторами: по приезду в «Главкино» он сначала идет есть, а только потом — на запись», - пояснил источник.
При этом у организаторов возникают сложности и с костюмами участников программы.
«Единорог (Ирина Дубцова) боялась смотреть через внутреннюю сетку, поэтому пришлось подбирать разные цвета, чтобы она чувствовала себя комфортно. Ламе меняли задние колеса, чтобы они вращались на 360 градусов, Крокодилу нашивали наколенники, Розовой Пантере и Единорогу постоянно делали свежую укладку. А Банану (Юрий Стоянов) было так душно, что внутрь головы пришлось вставить вентилятор», - пояснил источник.
Как писал «Рамблер», ранее актер Станислав Садальский заявил, что шоу «Маска» «рассчитано на идиотов»: по его мнению, зрителей обманывают с помощью костюмов.
Актер предложил «наивным поклонникам бездарного шоу» сравнить, как выглядел человек в костюме Ананаса, а как - якобы скрывавшийся под этой маской продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что по «габаритам» Пригожин гораздо крупнее.
Шоу-бизнес,Юрий Стоянов,Иосиф Пригожин,Ирина Дубцова,Станислав Садальский,StarHit,НТВ,
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