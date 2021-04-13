Ивлееву оставили без Lamborghini

Ивлеева публиковала фотографию с места происшествия, на которой она позирует на фоне машины ДПС.
«Воскресенье», - подписала снимок ведущая.
В «сторис» она также разместила несколько видео. На одном из них блогер уезжает от своей машины Lamborghini Aventador.
Дорогой автомобиль Ивлеевой пришлось эвакуировать, а сама она была вновь оштрафована за превышение скорости, пишет РЕН ТВ.
При этом пользователи Instagram осудили Ивлееву за манеру вождения.
«Пока не собьёт кого-то, не дай Бог, не успокоится!!!» - считает shishkovskayaelena.
«Надо было лишить прав! Популярная и думает ей все можно», - заявил eugensuvorov.
«Рамблер» писал, что Ивлеева купила Lamborghini в июле прошлого года. Ранее стало известно, что телеведущая за восемь месяцев нарушила ПДД почти 200 раз. Среди нарушений: 15 превышений скорости на 60-80 км/ч (по 5000 рублей), 39 – за превышение на 40-60 км/ч (по 2000 рублей), а также езда по выделенной полосе и пересечение сплошных линий.