Ивлееву оставили без Lamborghini

Российская блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева была оштрафована за рулем своего автомобиля Lamborghini Aventador. О том, как ее остановили сотрудники ГИБДД , звезда рассказала в Instagram

Фото: Instagram Instagram

Ивлеева публиковала фотографию с места происшествия, на которой она позирует на фоне машины ДПС.

«Воскресенье», - подписала снимок ведущая.

В «сторис» она также разместила несколько видео. На одном из них блогер уезжает от своей машины Lamborghini Aventador.

Дорогой автомобиль Ивлеевой пришлось эвакуировать, а сама она была вновь оштрафована за превышение скорости, пишет РЕН ТВ

При этом пользователи Instagram осудили Ивлееву за манеру вождения.

«Пока не собьёт кого-то, не дай Бог, не успокоится!!!» - считает shishkovskayaelena.

«Надо было лишить прав! Популярная и думает ей все можно», - заявил eugensuvorov.