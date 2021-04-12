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"Это моя жизнь": Катя Лель о контакте с инопланетянами

Вероника Полынина
1 час назад
Певица Катя Лель в День космонавтики рассказала о контактах с инопланетянами. По ее словам, инопланетяне постоянно выходят с ней на связь, и она не боится этих контактов, так как если мыслить «позитивно и с добром», то и мир ответит тем же.
"Это моя жизнь": Катя Лель о контакте с инопланетянами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Певица призналась, что именно контакты с пришельцами помогли ей достичь исцеляющих вибраций. Она призналась, что общается с инопланетным разумом постоянно «и в физическом, и в астральном мире, когда они захотят». По словам Кати Лель, она совсем не против этих встреч.
«Это моя жизнь, это высшие силы света, добрые вибрации, если они с тобой контактируют, то они хотят тебя чем-то наделить, и ты понесешь это дальше во благо людям, если ты достоин этого», - заявила она News.ru.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году Катя Лель устроила пресс-конференцию, на которой рассказала о своих контактах с инопланетянами. По ее словам, первый контакт произошел 9 июня 1990 года в Нальчике. При этом присутствовали ее родные и сосед. Она рассказала, что все отключились на 35 минут, хотя им показалось, что прошел лишь миг. Когда Лель пришла в себя, она недосчиталась зубов. Певица отмечала, что позже у нее было еще несколько контактов с инопланетянами, благодаря чему у нее появились необычные способности, в том числе музыкальные.
Шоу-бизнес,Катя Лель,
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