"Это моя жизнь": Катя Лель о контакте с инопланетянами

Певица призналась, что именно контакты с пришельцами помогли ей достичь исцеляющих вибраций. Она призналась, что общается с инопланетным разумом постоянно «и в физическом, и в астральном мире, когда они захотят». По словам Кати Лель, она совсем не против этих встреч.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году Катя Лель устроила пресс-конференцию, на которой рассказала о своих контактах с инопланетянами. По ее словам, первый контакт произошел 9 июня 1990 года в Нальчике. При этом присутствовали ее родные и сосед. Она рассказала, что все отключились на 35 минут, хотя им показалось, что прошел лишь миг. Когда Лель пришла в себя, она недосчиталась зубов. Певица отмечала, что позже у нее было еще несколько контактов с инопланетянами, благодаря чему у нее появились необычные способности, в том числе музыкальные.